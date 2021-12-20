Давосский форум отменен из-за омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Мировой экономический форум в Давосе отменен в связи с распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции, сообщили организаторы мероприятия.

Как сказано на сайте форума, вместо января 2022 он переносится на начало лета. Напомним, форум должен был проходить в швейцарском Давосе-Клостерсе с 17 по 22 января.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие переносится уже второй раз подряд.

Напомним, в мае этого года Всемирный экономический форум был отменен. Традиционно форум проходит в Давосе, но в 2021 году он должен был состояться в Сингапуре с 17 по 20 августа.

Тем временем омикрон-штамм коронавируса бьет рекорды по скорости распространения. Сайт kp.ru писал, в чем главная загадка этой мутации COVID-19.