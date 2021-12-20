В ЦБ сообщили, что в SWIFT не заявляли о возможном отключении России от системы

В SWIFT не заявляли о возможном отключении России от системы Фото: Shutterstock

В Международной межбанковской системе SWIFT не заявляли о возможном отключении России, рассказала первый заместитель председатель Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, такой шаг был бы невыгоден всем участникам системы.

«Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», – сообщила она журналистам.

Напомним, ранее Европейский парламент принял очередную громкую резолюцию по России: остановить газопровод «Северный поток – 2», отключить от международной межбанковской системы SWIFT и принять специальный антикоррупционный режим. Сайт kp.ru разбирался, почему на деле все эти заявления, пусть и оформленные по всем правилам евробюрократии, пустые.