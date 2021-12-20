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Политика20 декабря 2021 12:54

В ЦБ сообщили, что в SWIFT не заявляли о возможном отключении России от системы

Ранее Европарламент постановил отключить РФ от SWIFT
Абдулла ШАКИРОВ
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В SWIFT не заявляли о возможном отключении России от системы

В SWIFT не заявляли о возможном отключении России от системы

Фото: Shutterstock

В Международной межбанковской системе SWIFT не заявляли о возможном отключении России, рассказала первый заместитель председатель Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, такой шаг был бы невыгоден всем участникам системы.

«Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это не выгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», – сообщила она журналистам.

Напомним, ранее Европейский парламент принял очередную громкую резолюцию по России: остановить газопровод «Северный поток – 2», отключить от международной межбанковской системы SWIFT и принять специальный антикоррупционный режим. Сайт kp.ru разбирался, почему на деле все эти заявления, пусть и оформленные по всем правилам евробюрократии, пустые.