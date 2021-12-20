Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы поддержали стремление Украины в Евросоюз и НАТО

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Польши и Литвы, Анджей Дудой и Гитанасом Науседой подписали совместную декларацию, которая «фиксирует четкую поддержку» членства незалежной в Евросоюзе и НАТО, а также «борьбу с российской агрессией». Как уточнил глава украинского государства, подписание документа произошло в рамках саммита лидеров «Люблинского треугольника»

«Доказательством единства стало подписание итоговой нашей сегодняшней декларации. ... Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией», - заявил украинский лидер в ходе брифинга после саммита, который прошел в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Москва не намерена ни на кого нападать. Как писал сайт kp.ru, комментируя перемещения российских войск, Кремль отмечал, что это происходит только на территории России.