Белорусский СК допросит сбежавшего из Польши солдата

Сбежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко допросит белорусский Следственный комитет. Фото: кадр из видео.

Белорусский Следственный комитет намерен допросить сбежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко. Об этом в понедельник 20 декабря заявил официальный представитель СК Республики Беларусь Сергей Кабакович.

«В пятницу, 17 декабря 2021 года в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», - сказал Кабакович.

Официальный представитель СК добавил, что следствием «будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков».

Польский военнослужащий Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию и попросил там политическое убежище. Чечко признался в совершенных по приказу своего руководства убийствах мигрантов на польско-белорусской границе.

Польские власти объявили Чечко дебоширом и наркоманом.