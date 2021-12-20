Президент Польши заявил о "руке Москвы" в миграционном кризисе на границе Белоруссии Фото: REUTERS

Миграционный кризис на белорусско-польской границе поддерживается Россией. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

Как считает польский лидер, кризис на белорусско-польской границе был спровоцирован режимом в Белоруссии, однако, по его словам, выражает уверенность, что все это поддерживается их Москвы.

«Без сомнения, он (миграционный кризис) поддерживается Москвой, потому что никто, мне кажется, не сомневается, что эти действия скоординированы с ними», - заявил глава государства в понедельник, 20 декабря, на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, это далеко не первый случай, когда Варшава пытается обвинить Москву в причастности к возникшему на ее границе кризису. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис «жесткой атакой» на целостность границ республики. По его мнению, события на польско-белорусской границе являются частью политики России, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.