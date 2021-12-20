Регулятор Евросоюза одобрил американскую вакцину от коронавируса компании Novavax

Регулятор Евросоюза одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавирусной инфекции Nuvaxovid, которая разработана американской биотехнологической компании Novavax. Об этом сообщается в распространенном в понедельник, 20 декабря, пресс-релизе европейского регулятора.

«Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом», - говорится в сообщении агентства, где отмечают, что согласно исследованиям, эффективность вакцины составляет примерно 90%.

Напомним, ранее постпред России при Евросоюзе сообщил о трудностях с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от коронавируса, указав на то, что технических проблем в вопросе не меньше, чем организационных. Позже в Министре иностранных дел РФ заявили, что Москва призывает Европейский союз не политизировать процесс взаимного признания сертификатов и искусственно не препятствовать данным переговорам.