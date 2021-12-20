Жертва двойного убийства в Москве не дожила до развода с мужем несколько дней Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стали известны подробности двойного убийства, которое произошло в трехкомнатной квартире на Каширском шоссе в Москве. Мужчина убил свою жену и тещу, а сам попытался сбежать из города, но его задержали.

В день, когда произошла трагедия, 49-летняя женщина звонила старшей дочке и жаловалась, что дома снова скандал. Муж-тиран угрожал ей и теще, обещал со всеми расправиться.

Это было утром, а ближе к вечеру родные перестали отвечать на звонки. 19 декабря дверь в квартиру вскрывали спасатели вместе с сотрудниками полиции, в одной из комнат они нашли два трупа.

Первое подозрение сразу же пало на мужа погибшей. 52-летний уроженец Грузии трудился мастером по ремонту обуви и в тот день в порыве ревности ударил жену и 85-летнюю тещу по голове.

Как стало известно сайту mk.ru, незадолго до трагедии пара отметила 30-летие совместной жизни. Но в семье уже давно были проблемы. Муж изводил жену, которая работала сестрой-хозяйкой в отделении переливания крови в онкоцентре, ревностью.

Они познакомились в 1993 году в Грузии, куда в свое время перебралась жить будущая теща мужчины. Спустя год поженились и переехали в Москву.

Сначала глава семейства купил одну комнату в «трешке» на Каширском шоссе, со временем общими усилиями они выкупили остальные две комнаты.

В последние годы вместе с родителями и бабушкой жила только младшая 10-летняя дочка пары. Старшие уже вышли замуж и жили отдельно.

Младшая дочка застала начало конфликта. Она увидела, как отец сильно толкнул мать. По словам девочки, такое было не в первый раз. Мужчина часто ругался на жену, а как-то в порыве ярости, что мать вернулась домой позже обычного, пообещал ее «похоронить».

После женщина подала на развод. Слушание по расторжению брака было намечено на конец декабря.