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Происшествия20 декабря 2021 13:53

Восемь человек пострадали в ДТП с автомобилями американской армии в Германии

Два транспортных средства сгорели
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Восемь человек пострадали в ДТП с автомобилями американской армии в Германии

Восемь человек пострадали в ДТП с автомобилями американской армии в Германии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате крупного ДТП с участием военной техники американской армии. Столкновение произошло в понедельник, 20 декабря, на автобане в федеральной земле Бавария рядом с Нюрнбергом.

Как передает радиостанция Bayerischer Rundfunk, военная техника стояла на обочине, когда в нее врезался грузовой автомобиль. В результате инцидента два транспортных средства сгорели, а восемь человек были госпитализированы «с отравлением дымом». Их отправили в медучреждения для прохождения профилактического медицинского осмотра.

По данным газета Bild, причиной аварии мог стать несчастный случай. Кроме того, издание уточняет, что очагом возгорания стало воспламенение щепы, которая находится в грузовике, а не топливо в военной технике. Газета также сообщает, что водитель грузовика мог сгореть в кабине.

На данный момент автобан перекрыт в обоих направлениях, но, как отмечается, опасность для граждан отсутствует.

Напомним, ранее в результате ДТП с грузовиком в Мексике погибли 55 человек, свыше 100 пострадали.