МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство страны в Великобритании

На посольство Белоруссии в Лондоне совершено нападение, пострадал один дипломат Фото: сайт МИД Белоруссии

На посольство Белоруссии в Лондоне было совершено нападение. Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, сообщает белорусское Министерство иностранных дел.

«Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения – потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – сказано на сайте ведомства.

После появления полицейских нападавшие попытались скрыться, некоторые из них были задержаны. Как отмечается в сообщении, злоумышленники являются членами радикальной группировки «Надзея». В МИД Белоруссии подчеркнули, что инцидент в очередной раз продемонстрировал «истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих».

Ведомство вызвало к себе поверенного в делах Великобритании и заявило ему решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, а также привлечении к ответственности всех виновных.