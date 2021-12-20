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В мире20 декабря 2021 14:25

Украина намерена провести через Керченский пролив американские патрульные катера

Киев должен оставлять за собой право прохода своих кораблей через пролив, заявил командующий украинскими ВМС
Абдулла ШАКИРОВ
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Украина намерена провести через Керченский пролив американские патрульные катера

Украина намерена провести через Керченский пролив американские патрульные катера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина планирует разместить на создающейся военной базе в Азовском море патрульные катера, направленные Киеву Вашингтоном. Судна могут попытаться провести через Керченский пролив, рассказал командующий Военно-морскими силами страны контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Это катера, скажем так, прибрежной зоны. За счет небольшого размера они будут очень полезны в Азовском море. Это универсальная небольшая платформа, которая может очень быстро доставить какой-нибудь небольшой резерв в ту или иную точку. Он отлично подходит для специальных операций… Есть два пути, и они остаются – через Керченский пролив и по суше (так на Азов доставляли наши малые бронированные катера)», – заявил он в интервью агентству «УНИАН».

Как отметил Неижпапа, Украина должна оставлять за собой право прохода своих кораблей через Керченский пролив. По словам контр-адмирала, речь идет о катерах MK VI.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна к 2035 году намерена реализовать большую программу по развитию военно-морского флота и построить «большой флот».