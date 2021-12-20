В Белоруссии уголовное дело в отношении россиянки Сапеги передано прокурору для направления в суд

Дело россиянки Софии Сапеги в Белоруссии передано прокурору для направления в суд. Фото: социальные сети.

В Белоруссии передали прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении россиянки Софии Сапеги. Об этом в понедельник 20 декабря сообщил Следственный комитет Белорусии.

Россиянка ознакомилась с материалами уголовного дела. Она по-прежнему находится под домашним арестом.

Софию Сапегу в Белоруссии обвиняют по восьми статьям УК. Ей вменяется возбуждение вражды и розни, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст.130 УК РБ). Также россиянку обвиняют в том, что она участвовала в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника милиции и его близких, чтобы помешать его профессиональной деятельности или отомстить за нее (ч.4 ст.16 и ст.364 УК РБ).

Среди обвинений, предъявленных Софии Сапеге - организация насилия и угроз в отношении должностного лица и гражданина, выполнявшего общественный долг. Отмечается, что это делалось из мести за выполнение потерпевшими служебных обязанностей и общественного долга (ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366 ).

Кроме того, гражданку России обвиняют в организации угрозы убийством, насилием и распространением клеветы в отношении судьи (ч.4 ст.16 и ст.389) и журналиста (ч.4 ст.16 и ст.198).

София Сапега обвиняется также в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни (ч.ч.1 и 2 ст.203-1).

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с ее молодым человеком, создателем признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая 2021 года в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair.

София Сапега призналась, что была редактором Telegram-канала с данными сотрудников МВД Белоруссии.