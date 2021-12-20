Apple разрабатывает самый большой в истории IPad с 15-дюймовым дисплеем Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple разрабатывает IPad с самым большим в истории дисплеем – 15 дюймов. Планшет можно будет использовать в качестве умного устройства для дома.

По информации Bloomberg, новинка должна получить мощный чипсет, обновленную фронтальную камеру, а также быть оснащена опорой для настенного крепления и вилкой питания сзади. Кроме того, 15-дюймовый Ipad, вероятнее всего, будет интегрирован с колонками Apple.

В сообщении отмечается, что пользователей может смутить цена нового планшета: предположительно, он будет стоить около 1 100 долларов. Выход новинки на рынок ожидается не раньше 2023 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Apple разрабатывает приложение, которое поможет выявлять депрессию. Напомним, к 2025 году компания планирует создать беспилотный электромобиль.