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Политика20 декабря 2021 15:22

Путин выразил соболезнования в связи гибелью людей из-за тайфуна на Филиппинах

Стихия унесла жизни не менее 208 человек
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин выразил соболезнования в связи гибелью людей из-за тайфуна на Филиппинах

Путин выразил соболезнования в связи гибелью людей из-за тайфуна на Филиппинах

Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин направил телеграмму президенту Филиппин Родриго Дутерте, в которой выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами тайфуна.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – приводятся слова телеграммы на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна «Раи» погибли не менее 208 человек, еще 239 граждан пострадали.

Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга проинформировала, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название «Раи», сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч жителей до того, как стихия настигла дома людей.