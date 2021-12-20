Составлен топ-10 котособытий 2021 года

Это Муся - лучшая служебная кошка России и героиня топового котособытия. Фото: социальные сети.

Российская исследовательская компания «Медиалогия» составила топ-10 котособытий уходящего 2021 года. Кошки оказались отличными ньюсмейкерами и попадали в настолько разнообразные и интересные ситуации, что некоторым людям впору завидовать котам доброй белой завистью. Коты меняли работу, терялись и находились, спасали людей и доводили их до депрессии

Самым заметным из кошачьих, ставших героями прессы, стал белоснежный эрмитажный кот Ахилл. Этот котик уже давно заделался предсказателем, он угадывает результаты футбольных матчей. В 2021 году Ахилл не изменил призванию и также давал точные спортивные прогнозы, не колеблясь ни секунды.

За историей пропажи, поисков и возвращения рыжего кота Оси из музея Анны Ахматовой и СМИ, и читатели следили, как за хорошим динамичным сериалом. Осю забрала девушка, приняв его за бездомного кота. Когда она поняла, что рыжего Осю ищут, вернула его в музей. А за время поисков Оси петербуржцы нашли хозяев еще двум рыжикам, очень похожим на пропавшего Осю.

В Якутии кот Вася прогнал дикого медведя, в Ленинградской области на кота по имени Пушок написали заявление в полицию за то, что тот дразнил собак. В Японии кошка Коко спасла пожилого мужчину. Она привлекла внимание людей к человеку, упавшему в ирригационный канал.

В топ-10 попали сюжеты о лучшей служебной кошке России – Мусе из питерской библиотеки имени Маяковского, о новой хранительнице Петропавловской крепости кошке Серафиме, о коте Кузе, который потерялся в аэропорту Ярославской области, но сумел вернуться к хозяйке в Санкт-Петербург. В городе Искитим Новосибирской области кот Чешир несколько раз вызывал в местный магазин группу быстрого реагирования, а в Петербурге мужчина подал в суд, требуя выселить из коммуналки кошку и попугая.