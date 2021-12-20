Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 декабря 2021 15:49

Госдума создала рабочую группу по доработке закона о сертификатах вакцинации для посещения общественных мест

В нее вошли представители всех фракций
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Государственная дума доработает законопроект о сертификатах вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест

Государственная дума доработает законопроект о сертификатах вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума доработает законопроект о сертификатах вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест. Для этого в нижней палате парламента создана рабочая группа

«Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения ррезидента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест», – сообщается на сайте Думы.

В состав рабочей группы вошли первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, заместители спикера Госдумы Петр Толстой, Вячеслав Даванков и Анна Кузнецова, а также председатели профильных комитетов Василий Пискарев и Дмитрий Хубезов. Кроме того, в нее включены представители всех фракций.

Как псиал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов о вакцинации в общественных местах. Таким образом глава государства прокомментировал документ о QR-кодах в существующей редакции.