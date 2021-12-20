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В мире20 декабря 2021 16:07

Соцсети экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало признаны экстремистскими

Под запрет попали несколько Telegram-каналов политика и его канал в YouTube
Абдулла ШАКИРОВ
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало Фото: Facebook Валерия Цепкало

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало Фото: Facebook Валерия Цепкало

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалы, распространяемые в Telegram-каналах бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.

«Информационная продукция Telegram-канала «Валерий Цепкало», Telegram-чата «Валерий Цепкало обсуждение», а также аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами», – сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что подписка на указанные каналы преследуется по закону.

Напомним, в начале декабря 2021 Суд Минска признал экстремистскими материалы, распространяемые Telegram-каналом «Радые Свабода – Беларусь». До этого аналогичное решение было принято в отношении Telegram-канала белорусского политолога Артема Шрайбмана.

Как писал сайт kp.ru, В Белоруссии подписчиков Telegram-каналов, которые признаны экстремистскими, приравняли к участникам экстремистских формирований. Теперь их могут привлечь к ответственности по уголовной статье.