С начала 2021 года от COVID-19 умерли больше людей, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году

От коронавируса с начала 2021 года на планете умерли больше людей, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых за 2020. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирусная инфекция унесла с начала 2021 года жизней больше, чем три таких опасных заболевания, как ВИЧ, малярия и туберкулез в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, в 2021 году от COVID-19 умерли более 3,3 млн человек. Это больше, чем суммарный показатель смертности от вируса иммунодефицита человека, туберкулеа и малярии, сказал Гебрейесус в понедельник 20 декабря на брифинге в Женеве.

«COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней», - добавил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что эти данные могут быть неполными, так как в них не учтены смерти, сообщения о которых не поступили в отчеты ВОЗ и «миллионы смертей из-за сбоев в работе служб здравоохранения», к которым привела пандемия.

Ранее на kp.by сообщалось, что Госдума создала рабочую группу по доработке закона о сертификатах вакцинации для посещения общественных мест.