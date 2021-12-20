Пробки в Москве достигли десяти баллов 20 декабря 2021

Пробки в Москве достигли десяти баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пробки к вечеру понедельника, 20 декабря, достигли десяти баллов. Как передает столичный департамент транспорта, автомобили двигаются со средней скоростью 20 км/ч, автобусы – 25 км/ч.

«Движение в городе на 18:30 оценивается в 10 баллов. Следующие полтора часа лучше воздержаться от поездок. Если едете из центра при средней поездке в 20 км: с 18.30 до 19.30 время в пути увеличится на +45% (будете ехать на 35 мин дольше)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Движение затруднено в центральной части Москвы, на Садовом кольце и МКАД. При выезде в Московскую область пробки на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Андропова. Нормально автомобили двигаются на Ярославском, Волоколамском и Дмитровском шоссе.

Как писал сайт kp.ru, ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что в столице России начнутся предновогодние пробки. Причинами назвали предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП и ограничения из-за строительных работ.