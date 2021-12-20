ЦБ предлагает ограничить вклады для малообеспеченных 100 тысячами рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России предлагает установить планку для вклада малоимущих граждан суммой 100 тысяч рублей. Об этом заявил в ходе выступления в Государственной думе заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

«Мы рассматриваем вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей», – рассказал зампред ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил установить максимальный размер депозита для малообеспеченных россиян в 200-300 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, Центробанк предлагает начислять малоимущим гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.