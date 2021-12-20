Гострудинспекция установила, что погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян

Госинспекция по труду установила, что погибший под двухтонной декорацией артист Большого театра был нетрезв. Фото: социальные сети.

Артист Большого театра Евгений Кулеш, погибший при падении декорации во время оперы «Садко», был нетрезв. Такие выводы сделала московская Государственная инспекция по труду, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката матери погибшего актера Андрея Алешкина.

Алешки сообщил, что инспекция установила, что актер находился в опьянении средней степени тяжести. Поэтому, хотя несчастный случай произошел на производстве, виноватым комиссия признает погибшего артиста.

Адвокат уточнил, что коллеги не заметили, что Евгений Кулеш был нетрезв, хотя средняя степень алкогольного опьянения характеризуется «нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой» и другими признаками. Также, по словам адвоката, погибший не выходил из театра, и непонятно, как и где он «напился до такого состояния».

Адвокат предполагает после получения официального акта с заключением инспекции обжаловать ее выводы.

Ранее сообщалось, что 9 октября артист Большого театра Евгений Кулеш в Москве погиб во время спектакля. На 38-летнего артиста упала декорация весом около двух тонн. За несколько дней до трагедии артист собирался уволиться из театра.