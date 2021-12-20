В России после Нового года не ожидается дефицита вин из-за требований к этикеткам

В России не ожидается дефицита вин после Нового года в связи с изменениями в законодательстве, касающимися этикеток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После Нового года в РФ не ожидается дефицита вин из-за требований к этикеткам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

Караваев развеял опасения, что с полок магазинов сразу после Нового года может исчезнуть часть вин, производители которых не успели привести упаковку в соответствие с требованиями вступающего в силу с 1 января 2022 года федерального закона.

«Крупнейшие торговые сети заблаговременно начали работать с ассортиментом, чтобы исключить поставки продукции с маркировкой, не соответствующей требованиям федерального закона. Таким образом, риска возникновения проблем с оборотом или дефицитом в категории вин на настоящий момент, а также после Нового года мы не ожидаем», - цитирует Караваева агентство.

Ранее в Союзе виноделов и виноградарей заявили, что дефицита шампанского к Новому году в России не будет, а повышение цен на игристые вина ожидается в пределах инфляции.