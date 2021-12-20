В МИД РФ заявили об окончании «времени полутонов» в диалоге с НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время полутонов в диалоге между Россией и НАТО прошло, заявили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Грушко.

«Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово – они прошли», – сказал дипломат в интервью «Российской газете».

Как отметил Грушко, требование России гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, нельзя считать ультимативным. По мнению замглавы МИД РФ, в отношениях Москвы и Брюсселя настало время «принципиального разговора глаза в глаза». Он объяснил, что в Вашингтонском договоре, в котором прописан вопрос приближения НАТО, говорится о том, что стороны должны «учитывать интересы безопасности других».

Североатлантический альянс требует от России отвода войск от границ Украины, «находящихся за тысячу километров от рубежей НАТО», подчеркнул дипломат. В таком случае, сказал Грушко, Москва тоже имеет право потребовать отвода военной инфраструктуры альянса от своих границ.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.