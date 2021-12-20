Роспотребнадзор рекомендует отказаться от поездок в Кению в связи с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор рекомендует жителям России воздержаться от поездок в Кению в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в африканской стране. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 263 707 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавируса – 5 353 человека.

«В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости. В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса «Омикрон». По состоянию на 20.12.2021 в международной базе данных сиквенсов GISAID размещена информация о 27 последовательностях, относящихся к варианту «Омикрон», зарегистрированных в Кении. Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения», – сообщается на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Россия с 19 декабря ограничила въезд иностранцев, прилетающих из Кении, в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Ранее РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга в связи с коронавирусом.