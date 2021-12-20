ВОЗ планирует провести инспекцию в России по «Спутнику V» в феврале 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения планирует визит в Россию с инспекцией по вакцине от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года, сообщил директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Роджерио Гаспар.

«Если вся информация будет получена, то мы сможем провести инспекцию на месте по «Спутнику V» в феврале», – сказал он на брифинге.

По его словам, процесс рассмотрения заявки на сертификацию препарата в ВОЗ возобновлен. Организация ожидает, что вся необходимая документация от России поступит до конца января 2022.

Как писал сайт kp.ru, в середине ноября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу текущего года. Он также выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в этом году.