Дмитрий Киселев: Россия готова применить силу, если Запад перейдет «красные линии»

Россия готова применить силу, если Запад перейдет «красные линии», заявил Дмитрий Киселев Фото: пресс-служба ВГТРК

Россия готова ответить силовыми методами в случае нарушения странами Запада «красных линий», заявил телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Сто процентов (готова), потому что для России это вопрос жизни и смерти», – ответил Киселев на вопрос о «красных линиях» в интервью BBC.

Ведущий предостерег НАТО от повторения Карибского кризиса в связи с ситуацией на Украине. По его словам, если речь пойдет «о вступлении Украины в Североатлантический альянс или о ее военном освоении, то РФ приставит свой ствол пистолета к виску США». Как отметил Киселев, для этого у России есть серьезный военный потенциал, в частности лучшее гиперзвуковое оружие в мире.

«Это будет ситуация, подобной Карибскому кризису, но только с более коротким временем подлета ракет», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Брюссель не пойдет на компромисс с Москвой, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию.