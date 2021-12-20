Путин присвоил звание Героя России гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов Фото:Николай Новичков/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову.

Глава корпорации награжден за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности», говорится в указе, опубликованном на портале правой информации.

Борис Обносов был назначен гендиректором «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в марте 2003 года. Он является генеральным конструктором авиационных средств поражения. Имеет степень доктора технических наук. Обносов написал более 100 научных трудов и патентов совершенствовании организации разработок и производства военной техники.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является крупнейшим в России разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. В корпорацию входят 39 предприятий.