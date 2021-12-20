Психолог дал советы, как провести корпоратив без происшествий Фото: Олег УКЛАДОВ

В России стартовал сезон предновогодних корпоративов и уже успели произойти первые происшествия. Руководителя одного из проектов телеканала «Пятница» обвинили в домогательствах.

Социальный психолог Алексей Рощин дал советы, как провести корпоративное мероприятие без происшествий и скандалов.

Прежде всего, руководству стоит помнить, что нужно постоянно присматривать за сотрудниками. Нужно продумать систему «неявного» контроля, чтобы мероприятия проходили без неприятных инцидентов.

Подобного рода мероприятия нельзя пускать на самотек. Схема: оплатили столики и отпустили с работы часто приводит к самым плачевным последствиям.

- Если происходит происшествие, то оно бросает тень на репутацию компании. Так что стоит держать руку на пульсе, - советует психолог в беседе с NEWS.ru.

Одним из способов такого контроля станет назначение ответственных за мероприятие. Лучше, чтобы это были мужчины. Они смогут оперативно выявлять коллег, которые перебрали и принимать меры.

Чтобы избежать подобных случаев, можно заранее заказать для праздничного стола больше закусок и меньше спиртного.

- На корпоративах нужно максимально сокращать официальную часть, чтобы людям больше времени дать для общения, - советует Рощин.

А вот формат, когда руководство празднует отдельно, психолог считает неверным. Это создает отчуждение и разделение на начальство и все остальные.

Тем временем, эксперты сервиса по поиску вакансий «Работа. ру» провели исследование и выяснили число россиян, планирующих новогодний корпоратив.

Согласно опросу, большинство жителей России — около 75% — останутся без корпоратива на Новый год. При этом организовать праздник решились лишь 13% компаний, сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь. Большинство опрошенных жителей России (69%) планируют пожелать здоровья себе и близким. 34% признались, что пожелают высокой зарплаты, а ещё 33% — счастья, пишет RT.