Семейный психолог перечислила три категории вредных подарков для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что подарить ребенку на Новый год? Над этим вопросом сегодня ломают голову все родители.

Семейный психолог Наталья Искра предупредила о частых ошибках, которые совершают родители, выбирая, чем порадовать ребенка на праздник. Специалист перечислила три категории подарков, которые будут неуместны.

Первое: подарки, не подходящие под возраст ребенка

Это презенты, которые явно не принесут радости. Если маленькому ребенку подарить планшет, он вряд ли поймет, что с ним делать.

Или еще пример: ребенок, увлекающийся рыбками, явно будет не рад энциклопедии 12+, где наглядно показано, как и кто может питаться его любимцами.

Второе: не стоит потакать капризам ребенка

Дети всего чего-то хотят, но это не значит, что родители должны на последние средства покупать дорогой презент.

- Например, родители могут быть против использования ребенком смартфона или планшета, но он просит, и они идут на поводу. А дальше они начинают этим планшетом, по сути, ребенка шантажировать. Либо вы покупаете и отдаете ребенку подарок, и не делаете его предметом для манипуляций, либо тогда уж не покупаете. То же касается домашних животных, — говорит психолог в беседе с Пятым каналом.

Третье: подарки для себя

Порой бывает и так, что подарок для ребенка больше радует взрослых. Например, дорогой конструктор или машинка на пульте управления скорее мечта папы, чем малыша.

Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone предупредили россиян, что перед новогодними праздниками ожидается рост интернет-мошенничества, связанных с вызовом артистов для детей на дом.

Аферисты активно создают фишинговые сайты и размещают на них заманчивые предложения по заказу на дом Деда Мороза и Снегурочки, сообщает газета "Известия".

Но это не значит, что детей нужно лишать новогоднего чуда. Психологи советуют обязательно писать письма деду Морозу. А получение ответа на запрос о подарке не только поднимает настроение детям, но и повышает их самооценку, передает телеканал "360".