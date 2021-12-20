Порошенко не явится на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого заподозрили в государственной измене из-за закупок угля у опальных народных республик в Донбассе (ДНР и ЛНР), 23 декабря не явится на допрос по этому делу.

Так в понедельник заявил в эфире телеканала «UA:Перший» его адвокат Илья Новиков. По его словам, политик и не должен идти на допрос, поскольку «обе повестки, – и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, – они выписаны не в правильный способ».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее начальник штаба возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов сообщил, что бывшему украинскому лидеру предъявили обвинение в госизмене. Правда, сам Порошенко сейчас находится в заграничной поездке. По данным Турчинова, он проведет несколько встреч в Турции и Польше, а потом вернется в Киев.