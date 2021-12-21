Финансист спрогнозировал, что в 2022 году снова вырастут цены на стройматериалы Фото: Shutterstock

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов спрогнозировал, как могут измениться цены в 2022 году. По мнению эксперта, они будут расти и основным повышающим фактором станет инфляция издержек и спроса.

Высока вероятность, что подскочат цены на углеводороды в мире, а вслед за подорожанием нефти и газа, начнут прибавлять в цене импортные товары.

Российский рынок также не окажется замороженным. Подорожают стройматериалы: песок, цемент, металлоконструкции. Как следствие, вырастут цены на жилую недвижимость.

Что касается инфляции, то в будущем году она будет ниже, чем в текущем.

- Думаю, что инфляция будет в районе шести-семи процентов. Сказать, что это слишком высокая инфляция, нельзя, она будет ниже, чем в этом году, которая составит восемь-девять процентов, — сказал Трифонов телеканалу «360».

Что касается прогноза для рубля, то, по мнению, директора Института цифровой экономики СПбГЭУ Дениса Горулева, резкого ухудшения ситуации с российской валютой в 2022 году ждать не приходится.

Впрочем, все может измениться, если Центробанк кардинально пересмотрит ключевую ставку или что-то случится с ценой на нефть, сообщает Пятый канал.

Подорожает и коммуналка. В среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года повысятся не более, чем на 4%, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе.