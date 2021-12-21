Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить на Украину из-за «угроз со стороны России»

Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить на Украину Фото: REUTERS

В понедельник, 20 декабря, госдепартамент США выпустил рекомендации, в которых посоветовал американцам по возможности отложить поездки на Украину. Среди причин, по которым гражданам Соединенных Штатов не следует путешествовать в Незалежную, называются пресловутая «российская угроза», риск заразиться коронавирусом в условиях пандемии, а также преступность и возможность гражданских беспорядков в этой стране.

«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», - в частности, говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в документе отмечается, что «граждане США, решившие отправиться на Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде с Украины», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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