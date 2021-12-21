Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Александр Розенбаум получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Борис КУДРЯВОВ

В понедельник, 20 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил знаменитого певца и композитора Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе указывается, что музыкант получил высокую государственную награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Этим же указом глава государства наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени актера и режиссера Всеволода Шиловского, а также артистку Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Нину Гуляеву и актрису театра «Современник» Марину Неёлову.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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