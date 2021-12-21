Белый дом: Рекомендация госдепа воздержаться от поездок на Украину не нова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выпущенная 20 декабря рекомендация госдепартамента США воздержаться от поездок на Украину не нова, она существовала и раньше, а ведомство ее повторило, чтобы предоставить американцам «дополнительные сведения». Об этом заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, ранее действовала рекомендация не ездить в Незалежную из-за коронавируса, она остается, но сейчас американское внешнеполитическое ведомство «обновило ее с упоминанием о наращивании российских военных сил на границе с Украиной только для того, чтобы дать дополнительную информацию».

На вопрос, означает ли эта «дополнительная информация», что у Вашингтона появились новые сведения или доказательства эскалации ситуации на российско-украинской границе, Джен Псаки ответила, что обновленная рекомендация госдепа – «это свидетельство прозрачности» и «попытка дать эту информацию напрямую».

Напомним, как писал сайт kp.ru, среди причин, по которым американцам не следует путешествовать на Украину, называются пресловутая «российская угроза», риск заразиться коронавирусом в условиях пандемии, а также преступность и возможность гражданских беспорядков в этой стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве «раскрыли» план НАТО при «вторжении России на Украину»

От выражения солидарности до поставки вооружений. Если будет кому поставлять (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину – ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны (подробности).

КСТАТИ

«Фол последней надежды»: Зачем Запад пугает нас «Зимней войной» с Украиной

Что задумал Запад, пугая Киев и весь мир грядущим нападением Москвы, назначенным на январь? На этот счет есть пять наивных вопросов. А у kp.ru на них есть пять ответов (подробности).