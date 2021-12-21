ФСИН проверит сообщения об избиении заключенных в Красноярском крае

Красноярский ГУФСИН проверит сообщения об истязаниях заключенных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 20 декабря, в интернете появилось видео, якобы снятое в одном из исправительных учреждениях Красноярского края. На записи видно, как некий мужчина в форме разговаривает с осужденными, после чего заключенные начинают избивать человека в камере. Потом арестанты за руки и ноги перетаскивают избитого на кровать.

С этой видеозаписью ознакомились в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по региону. В пресс-службе краевого главка ФСИН сообщили, что будет проведена проверка, которая выяснит, соответствует ли это видео действительности.

«Сообщаем, что по материалам, размещенным в сети интернет и средствах массовой информации ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка», - в пресс-службе агентству РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью этого года подобная видеозапись с пытками в тюремной больнице ОТБ-1 послужила причиной служебной проверки в Саратовской области. Было возбуждено несколько уголовных дел, уволены руководитель УФСИН и начальник больницы.