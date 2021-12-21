Игрок молодежной хоккейной команды «Реактор» из Нижнекамска Никита Мокеев погиб в ДТП

О гибели Никиты Мокеева сообщили его товарищи по хоккейной команде. Фото: МХК «Реактор»

Защитник молодежной хоккейной команды «Реактор» из Нижнекамска Никита Мокеев погиб в ДТП, которое произошло в понедельник, 20 декабря, на трассе «Казань – Оренбург» под Чистополем. Хоккеисту было всего 19 лет.

«В нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде 19-летний игрок МХК «Реактор» Никита Мокеев», - говорится в сообщении на официальной странице молодежного хоккейного клуба «Реактор» в Instagram.

«ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты. Ты навсегда останешься в наших сердцах с доброй улыбкой», - добавили товарищи юного спортсмена по команде.

Как писал сайт «КП» – Казань», авария произошла в понедельник днем. По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился молодой человек, выехал на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с грузовиком. Хоккеист скончался на месте ДТП.