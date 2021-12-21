ABC: В США зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «омикрон»

В США зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «омикрон» Фото: REUTERS

В понедельник, 20 декабря, в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти пациента, заразившегося новым штаммом коронавируса «омикрон», передает телеканал ABC.

По его данным, скончался 50-летний житель округа Харрис в штате Техас, причем мужчина не делал прививок против COVID-19 и испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует 21 декабря выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране омикрон-штамма. Предположительно, глава Белого дома собирается дополнить уже обнародованный «зимний план» вместе с «резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19, в ВОЗ, по его словам, получили этому «устойчивое подтверждение». Он добавил, что люди, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, могут снова заразиться.

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