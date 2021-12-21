Жертвами пожара в японской Осаке стали 25 человек

Пожар произошел 17 декабря Фото: REUTERS

Жертвами пожара, который 17 декабря произошел в одной из клиник японского города Осака на западе страны, стали 25 человек, передает телеканал NHK. В ночь на вторник, 21 декабря, в больнице скончалась молодая женщина, находившаяся в критическом состоянии.

Еще трое пострадавших, в том числе и подозреваемый в поджоге, остаются на больничных койках. Изначально сообщалось о том, что в результате пожара пострадали 28 человек, 27 из которых находятся в критическом состоянии. Дело в том, что в Японии факт смерти могут подтвердить только врачи, а до этого момента человек считается живым, даже если у него остановилось сердце.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возгорание произошло в клинике, расположенной на четвертом этаже офисного здания, в поджоге подозревается один из пациентов – 60-летний мужчина, который принес в пакетах купленный на ближайшей заправке бензин, а потом разлил его возле лифта и входной двери, чиркнул зажигалкой. Сотрудники полиции получили подтверждение своим догадкам благодаря камерам видеонаблюдения.