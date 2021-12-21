Пентагон: В 2021 году в США около 100 военнослужащих уличили в экстремистской деятельности

Пентагон сообщил, что около 100 военнослужащих США оказались замечены в экстремистской деятельности Фото: REUTERS

В уходящем 2021 году в Соединенных Штатах около сотни американских военнослужащих были заподозрены в причастности к экстремистской деятельности. Об этом говорится в обнародованном в ночь на 21 декабря докладе министерства обороны США, посвященном внутренней борьбе с экстремизмом.

Пресс-служба Пентагона отмечает, что число военнослужащих, «в отношении которых были предприняты официальные действия в связи с вовлечением в запрещенную экстремистскую деятельность, составило около 100 человек за последний год».

В американском военном ведомстве подчеркнули, что Пентагон продолжит бороться с внутренними угрозами и другими вредоносными действиями, которые могут «подорвать сплоченность подразделений», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в штате Южная Дакота арестован бывший подрядчик Пентагона – 63-летний американец, которого заподозрили в попытке шпионажа в пользу России. Если его признают виновным, мужчине грозит пожизненное заключение.