Что произошло в ночь на 21 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 21 декабря 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 20 декабря, министерство здравоохранения России утвердило национальные календари профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Во второй включена вакцинация против коронавируса.

В этот же день в Госдуму по инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли проект закона, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

Ранним утром во вторник, 21 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП, когда на служебном автомобиле ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск. В результате аварии никто не погиб, все пострадавшие находятся в сознании, медики оказали им помощь на месте.

Тем временем официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения России по безопасности в Европе не развеяли опасений Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон намерен представить список действий Москвы, которые вызывают у него озабоченность.

МИД Германии назвал «необоснованной» высылку Россией двух сотрудников немецкого посольства в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина. В заявлении министерства говорится, что правительство ФРГ стремится к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения, а высылка германских дипломатов обострила отношения между двумя странами.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. По его словам, в ВОЗ получили этому «устойчивое подтверждение». Он добавил, что люди, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, могут снова заразиться.

К слову, в понедельник в Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти пациента, заразившегося «омикроном». По данным телеканала АВС, скончался 50-летний житель округа Харрис в штате Техас, причем мужчина не делал прививок против COVID-19 и испытывал проблемы со здоровьем.

Эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Александр Горелов в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, стоит ли делать прививку перед самым Новым годом, как повысить выработку антител после вакцины и как защититься от коронавируса в новогодние праздники.

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