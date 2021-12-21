Губернатор Калининградской области заявил, что в регионе стали чаще появляться самолеты-разведчики НАТО

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что у территории региона стали чаще летать самолеты-разведчики НАТО.

- Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными, — сказал он в интервью РИА Новости.

Алиханов добавил, что российские самолеты тоже летают над территорией региона.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Грушко заявил, что время полутонов в диалоге между Россией и НАТО прошло. Как отметил дипломат, требование России гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток, нельзя считать ультимативным. По мнению замглавы МИД РФ, в отношениях Москвы и Брюсселя настало время «принципиального разговора глаза в глаза». Он объяснил, что в Вашингтонском договоре, в котором прописан вопрос приближения НАТО, говорится о том, что стороны должны «учитывать интересы безопасности других».