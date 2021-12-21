Россияне стали чаще получать письма о щедрых новогодних скидках от мошенников

Жители России стали чаще получать письма о щедрых новогодних скидках от мошенников Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила о росте случаев рассылки писем о щедрых новогодних скидках от мошенников.

- Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке, — цитирует специалиста РИА Новости.

В частности, в ОНФ поступило несколько сотен писем о рассылках якобы от крупных брендов. При переходе по ссылке они предлагают оформить покупку товара.

Напомним, 30-летняя жительница Приморья попалась на новую уловку аферистов, которые рекламировали услуги по разблокировке аккаунтов в социальных сетях. У женщины заблокировали профиль в социальной сети, и она решила решить проблему с помощью «специалистов». Поверив в заявление о гарантированной разблокировки, она перечислила за услуги 8 тысяч рублей, вот только ничего взамен не получила – мошенники перестали выходить на связь. Только тогда жительница Уссурийска поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).