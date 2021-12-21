Тимошенко посоветовала Порошенко не сбегать из Украины

Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту Петру Порошенко не сбегать из страны.

- Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать, — сказала она в эфире телеканала «Украина24».

Также Тимошенко посоветовала Порошенко доказывать свою правоту через суды и проявить мужество.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее начальник штаба возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов сообщил, что бывшему украинскому лидеру предъявили обвинение в госизмене. Правда, сам Порошенко сейчас находится в заграничной поездке. По данным Турчинова, он проведет несколько встреч в Турции и Польше, а потом вернется в Киев. Позже появилась информация, что Порошенко не явился на допрос по делу.