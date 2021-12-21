Песков считает огромным успехом применение "Спутника V" в более чем в 70 странах

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в более чем в 70 странах – это огромный успех, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник, 21 декабря.

"Рынок фармы и рынок вакцин - это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира, - подчеркнул пресс-секретарь президента России. - Взять там Pfizer, AstraZeneca и так далее. И эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сумел преодолеть все преграды в более чем в 70 странах, где сейчас применяется "Спутник V", и это огромный успех, подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин направил телеграмму в РФПИ, в которой поздравил организацию с 10-летним юбилеем и отметил ее весомый вклад во многие сферы, в том числе борьбу с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о вкладе в разработку и продвижение "Спутника V".