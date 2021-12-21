В Калининграде обеспокоены планами Литвы запретить транзит из Беларуси

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Калининградской области Антон Алиханов крайне обеспокоен угрозами Литвы запретить транзит товаров из Белоруссии. Об этом губернатор заявил в интервью РИА Новости.

"Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград, - подчеркнул Алиханов. - И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только".

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство транспорта Литвы подготовило законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии. Документ предполагает санкции в отношении не только закупаемой напрямую в Белоруссии продукции, но и косвенно поставляемую из этой страны.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без внимания запрет властями Литвы транзита грузов из Белоруссии. Как отметила дипломат, информация о возможном запрете транзита вызывает у Москвы "крайнюю обеспокоенность".