Доктор химических наук рассказал о содержании токсических веществ в пиротехнике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор, доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал, какие опасные вещества содержатся в пиротехнике. В подобных изделиях имеются токсические вещества, поэтому их использование небезопасно.

Химия нужна для того, чтобы сделать фейерверки разноцветными, красивыми, блестящими. С той целью чаще всего добавляются соли неорганических металлов.

- Они являются достаточно сильными токсикатами и могут вызывать онкологические заболевания, - говорит ученый.

Помимо этого, в составы фейерверков порой входит ртуть, соединения сурьмы и иные токсичные вещества.

Эксперт советует не запускать пиротехнику в закрытых помещениях, так как высок риск не только получить ожоги, но и химическое отравление.

От фейерверков страдают не только люди, но и окружающая среда. Во время запуска пиротехники в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа.

В беседе с Rt ученый высказал предположение, что в России можно было бы ограничить использование пиротехники либо разрешить ее применение в строго определенных местах, как это сделано в США.

В свою очередь врач-отоларинголог Иван Лесков отметил в беседе с «360», что после громких звуков может наблюдаться стойкое снижение слуха, причем как и у взрослых, так и у детей. Это происходит из-за повреждения слухового нерва.

Если уж без салютов не обойтись, то эксперты советуют выбирать их тщательно. Нужно обратить внимание на многие детали, чтобы избежать травм во время запуска, сообщает газета "Известия".