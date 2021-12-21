Немецкие медики считают, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в ФРГ уже в конце января

В Германии считают, что «омикрон» станет доминирующим штаммом в ФРГ уже в конце января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) Гернот Маркс считает, что «омикрон» станет доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в стране уже в конце января 2022 года.

- Мы относительно уверены, что «омикрон» будет доминирующим вариантом в Германии примерно с середины до конца января, — сказал эксперт в интервью газете Rheinische Post.

Он отметил недостаток данных об «омикроне» и указал на необходимость следить за развитием событий и изучать зарубежные исследования.

Напомним, «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в Соединенных Штатах. Именно на эту разновидность COVID-19 приходится около трех четвертей свежих случаев заражения в стране. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у 73,2% новых инфицированных за минувшую неделю американские медики выявили «омикрон», а доля ранее доминировавшего варианта «дельта» снизилась до 26,6%, остальные разновидности ковида фиксируются совсем редко. Американский регулятор отмечает, что всего неделю назад на «омикрон» приходилось 12,6% случаев заражения.