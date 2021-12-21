Число закрытых компаний в России в 2021 году упало до минимума за шесть лет

Количество закрытых компаний в России достигло минимума за шесть лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2021 год стал для российского бизнеса лучшим за последние шесть лет, если судить по количеству закрытых компаний – оно достигло минимума с 2015 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"За 11 месяцев 2021 года количество закрывшихся предприятий сократилось относительно аналогичного периода коронакризисного 2020 года на четверть, - говорится в исследовании. - Рынок покинули 345,7 тыс. компаний, что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние 6 лет".

Пика "смертность" компаний достигла в пандемийном 2020 году, когда с января по ноябрь закрылись 466,2 тысячи юрлиц. Таким образом, за год ситуация улучшилась на четверть.

Аналогичным образом в сторону улучшения поменялась разница между количеством открытых и закрытых предприятий. Если за 11 месяцев 2020 года баланс открытых и закрытых предприятий был в минусе на 143,4 тысячи, то с января по ноябрь 2021-го – в минусе только на 269,7 тысячи.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин констатировал, что экономика РФ активно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса.

Президент России отметил также заслугу бизнес-сообщества в том, что в середине текущего года российской экономике удалось выйти на уровень докризисного 2019 года.