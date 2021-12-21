МИД Китая заявило о негативном влиянии США на глобальный стратегический баланс

КНР обвинила США в негативном влиянии на глобальный стратегический баланс Фото: REUTERS

Односторонний выход США из Договора по открытому небу спровоцировал Россию сделать то же самое, и это не единственный пример негативного влияния США на глобальный стратегический баланс, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Китая.

"На протяжении длительного времени США крепко придерживались менталитета холодной войны, руководствовались идеей "Америка прежде всего", непрерывно нарушали договоры и выходили из них, свободно наращивали военную мощь, преувеличивали противостояние и конкуренцию крупных государств, оказывали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, на взаимное доверие и сотрудничество между крупными державами, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Китайские дипломаты призвали Соединенные Штаты прислушиваться к мнению международного сообщества и направить усилия на поддержание глобальной стабильности и международной безопасности.

Напомним, что 22 ноября 2020 года Вашингтон завершил процедуру выхода из Договора по открытому небу. МИД РФ отметил, что Москва продолжит добиваться твердых гарантий выполнения условий соглашения другими участниками, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выход американской стороны из ДОН сделал соглашение нежизнеспособным.

Как писал сайт kp.ru, в ответ Москва приняла решение выйти из Договора по открытому небу. Оно вступило в силу 18 декабря 2021 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России, указав на то, что после решения Вашингтона в ноябре выйти из соглашения, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа от США так и не получила.