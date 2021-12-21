В МИД заявили, что Россия не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Москва не устанавливала конкретных сроков ответа на предложения по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Москва не устанавливала конкретных сроков ответа на предложения по гарантиям безопасности.

- Я, честно говоря, не слышал про ультиматум про сроки, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что РФ и Соединенные Штаты уже контактируют по гарантиям безопасности. При этом Москва ждет конкретных шагов по снятию «российских озабоченностей». Гаврилов также выразил мнение, что Западу не удастся изолировать Россию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.