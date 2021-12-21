Правительство России выделило 24 миллиарда рублей на строительство школ в регионах

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 миллиардов рублей на строительство школ в регионах страны.

- Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также региональные власти выделят деньги на эти же цели. Кроме того, планируется привлечение инвесторов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 10 миллиардов рублей на поддержку больниц, борющихся с коронавирусной инфекции. Поручение было дано после заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом 7 декабря. Кроме того, Роспотребнадзору поручили подготовить предложения по увеличению темпа тестирования россиян и прибывающих в страну иностранных граждан на коронавирус.